Головні новини Львова за 15 червня

П’яний водій в'їхав у зупинку та зніс стовп. П’яний водій вчинив ДТП на вулиці Вітовського. Проте, за годину до аварії цього нетверезого водія, який тоді ще збирався сідати за кермо, на проспекті Шевченка помітили перехожі.

Мер Золочева припинив голодування. Причиною було незаконне захоплення землі та самочинне будівництво у центрі міста. Голодував Ігор Гриньків тридцять два дні.

Обвинуваченому змінили термін ув'язнення. Замість чотирьох років, які призначив суд першої інстанції, апеляційний присудив шість з половиною. Такого покарання вимагали дві матері, які втратили у аварії своїх синів.

Мешканці конфліктують із головою ОСББ. Будинкова війна. Жителі Мазепи ось уже майже рік не можуть знайти спільної мови із головою свого ОСББ. Люди не знають, куди йдуть їхні кошти, бо звітувати керівник об'єднання перед громадою не хоче.

Молодий лікар оновив занедбану амбулаторію. Молодий, амбіційний, усміхнений, професійний. Саме так мешканці селища Краковець характеризують свого сімейного лікаря.

78-річний львів'янин став призером чемпіонату світу. Він не зважає на цифри у паспорті. Однак йому до вподоби арифметика власних досягнень. Львівський ветеран спорту Василь Крупський нещодавно завоював свою 247-му медаль.