Головні новини Львова за 9 січня

Прокуратура вимагає відсторонити від посади заступника мера Яворова за підозрою в хабарництві

Жінка збила патрульного і втекла. Водійці, яка травмувала двох патрульних поліцейських та провезла одного із них на капоті майже кілометр, загрожує до п'яти років ув'язнення.

Заступника мера Яворова хочуть відсторонити від посади. Андрія Гаращука підозрюють у хабарництві – минулого четверга посадовця затримали за підозрою в отриманні хабара.

Стартувала реєстрація на пробне ЗНО. Його будуть проводити під час весняних канікул. 24 березня учасники складатимуть тестування з української мови, а 31 березня – з усіх інших предметів.

Вшанували Степана Федака. Найбагатшому галичанину міжвоєнної України – шана. На вул. Дорошенка у Львові з’явилася пам’ятна дошка Степанові Федаку.

В оселях львів'ян колядував «Зірковий Люкс-Вертеп». Таке дійство організували вперше цьогоріч. Щасливчиків ретельно обирало зіркове журі, яке оцінювало відеозапрошення слухачів.

Лучників відбирають на чемпіонат світу. Юніорська збірна України зі стрільби з лука стартувала у третьому етапі відбору на чемпіонат світу.