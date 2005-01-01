У Львові відкрили пам’ятну дошку одному з держсекретарів уряду ЗУНР

Найбагатшому галичанину міжвоєнної України – шана. На вул. Дорошенка у Львові з’явилася пам’ятна дошка Степанові Федаку. Чоловік був державним секретарем харчових справ уряду ЗУНР.

У квартирі, що в будинку на вул. Дорошенка, 48, «сеньйор українського громадянського суспільства» – так його називала тогочасна еліта – жив від 1901 року. Фінансист, добродійник та адвокат за фахом у 1918 році був державним секретарем харчових справ уряду ЗУНР. А ще він організував та провадив до кінця життя Комітет допомоги політичним в'язням. Степан Федак не покидав Львова навіть у час воєн. Попри нелегкі часи, допомагав дітям бідних родин здобувати освіту. Відомо, що двоє з його доньок були дружинами провідників ОУН – Андрія Мельника та Євгена Коновальця.

«Це був, напевно, найпопулярніший і найвидатніший львів’янин міжвоєнного періоду, після Митрополита Андрея Шептицького», – розповів член ради «Української Галицької Асамблеї» Богдан Панкевич.

«Рідний вуйко нашої бабусі Анни Коченаш називався Степан Федак. І ми дуже раді, що сьогодні, в день свята Степана, таку табличку відкривають на його будинку. Більше нічого не можу сказати, як 90 разів «дякую!» – додала родичка Степана Федака Зореслава Коваль.