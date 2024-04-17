Т.в.о. начальника ГУ ДСНС Рівненщини Захарчук оприлюднив декларацію за 2023 рік

Т.в.о. начальника ГУ ДСНС у Рівненській області Володимир Захарчук оприлюднив свою декларацію за 2023 рік. Посадовець є власником двох квартир і трьох земельних ділянок у Дніпропетровській та Донецькій областях. На попередній роботі він заробив понад 1 млн грн за рік.

Як вказано в електронній декларації, у 2023 році на посаді заступника начальника ГУ ДСНС у Донецькій області Володимир Захарчук заробив 1 068 862 грн. Окрім зарплати, він отримав 24 тис. грн допомоги переміщеним особам в зоні АТО, 1 тис. грн одноразової допомоги для учасника бойових дій, а також 6 тис. грн одноразової соціальної допомоги ВПО. Також Володимир Захарчук вказав, що зберігає 450 тис. грн і 11 тис. доларів готівкою.

Посадовець має дві квартири: перша – у місті Кальміуське Донецької області, площею 68 м2, друга – у Дніпрі, площею 67,6 м2. Останню він придбав у січні 2023 року. Усі земельні ділянки держслужбовця на Донеччині: дві у Маріупольському районі, а третя – у селі Костянтинопіль Волноваського району. Окрім цього, Володимир Захарчук володіє автомобілем ВАЗ 1994 року випуску.

Додамо, що 9 квітня Володимира Захарчука призначили на посаду т.в.о. начальника ГУ ДСНС у Рівненській області, до цього він із 2017 по 2023 роки обіймав різні посади у ГУ ДСНС Донецької області.