У Рівному представили тимчасового очільника ГУ ДСНС

У вівторок, 9 квітня, на посаду т.в.о. начальника ГУ ДСНС у Рівненській області призначили Володимира Захарчука. Як повідомляє прес-служба рятувальників Рівненщини, до цього полковник служби цивільного захисту працював на Донеччині.

За інформацією аналітичного порталу YouControl, посадовець родом із міста Кальміуське Донецької області. Із 2017 по 2023 роки він обіймав різні посади у ГУ ДСНС Донецької області. Зокрема, був керівником управління ресурсного забезпечення, а згодом – заступником начальника установи.

9 квітня т.в.о. голови ДСНС України Андрій Даник представив Володимира Захарчука колективу.

Додамо, що з 2022 по 2024 роки т.в.о. начальника ГУ ДСНС у Рівненській області був Олег Панюк. Наразі він перебуває на посаді першого заступника начальника установи.