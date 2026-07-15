Головний сержант з Хмельницького уник покарання за приховування служби підлеглих на шиномонтажі
Військова частина безпідставно виплатила понад 703 тис. грн грошового забезпечення
Хмельницький міськрайонний суд визнав винним головного сержанта військової частини, який допомагав приховувати відсутність підлеглих на службі. Четверо солдатів працювали на шиномонтажі у Київській області, тоді як військова частина виплатила їм понад 703 тис. грн грошового забезпечення. Водночас замість реального покарання обвинуваченому призначили іспитовий термін.
Як йдеться у вироку від 6 липня, протягом жовтня 2024 року – листопада 2025 року головний сержант разом зі спільниками приховував відсутність чотирьох військовослужбовців. За даними слідства, він давав вказівки вносити до службової документації неправдиву інформацію про те, що вони нібито перебувають у розташуванні військової частини та виконують службові обов'язки.
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Насправді військовослужбовці у цей час працювали на шиномонтажі «4 колеса» у Вишгороді Київської області. Загалом через незаконне нарахування грошового забезпечення державі завдали збитків на 703,9 тис. грн.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Під час обшуків правоохоронці також вилучили у майстер-сержанта арсенал боєприпасів. У його помешканні знайшли понад 700 патронів різних калібрів, а у службовому кабінеті – ще 1850 патронів і чотири ручні гранати Ф-1 із запалами.
Військовослужбовець уклав із прокурором угоду про визнання вини та відшкодував половину завданих державі збитків – 351,9 тис. грн.
Суддя Сергій Марцинкевич визнав його винним за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України (пособництво в ухиленні військовослужбовців від служби) та ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження з боєприпасами і вибуховими пристроями).
Суд призначив йому пʼять років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з іспитовим терміном на один рік. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.
Нагадаємо, раніше суд уже виніс вироки двом військовослужбовцям, які фігурують у цій справі. За роботу на шиномонтажі замість проходження служби вони отримали по року іспитового терміну.