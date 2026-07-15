Хмельницький міськрайонний суд визнав винним головного сержанта військової частини, який допомагав приховувати відсутність підлеглих на службі. Четверо солдатів працювали на шиномонтажі у Київській області, тоді як військова частина виплатила їм понад 703 тис. грн грошового забезпечення. Водночас замість реального покарання обвинуваченому призначили іспитовий термін.

Як йдеться у вироку від 6 липня, протягом жовтня 2024 року – листопада 2025 року головний сержант разом зі спільниками приховував відсутність чотирьох військовослужбовців. За даними слідства, він давав вказівки вносити до службової документації неправдиву інформацію про те, що вони нібито перебувають у розташуванні військової частини та виконують службові обов'язки.

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Насправді військовослужбовці у цей час працювали на шиномонтажі «4 колеса» у Вишгороді Київської області. Загалом через незаконне нарахування грошового забезпечення державі завдали збитків на 703,9 тис. грн.

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Під час обшуків правоохоронці також вилучили у майстер-сержанта арсенал боєприпасів. У його помешканні знайшли понад 700 патронів різних калібрів, а у службовому кабінеті – ще 1850 патронів і чотири ручні гранати Ф-1 із запалами.

Військовослужбовець уклав із прокурором угоду про визнання вини та відшкодував половину завданих державі збитків – 351,9 тис. грн.

Суддя Сергій Марцинкевич визнав його винним за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України (пособництво в ухиленні військовослужбовців від служби) та ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження з боєприпасами і вибуховими пристроями).

Суд призначив йому пʼять років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з іспитовим терміном на один рік. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, раніше суд уже виніс вироки двом військовослужбовцям, які фігурують у цій справі. За роботу на шиномонтажі замість проходження служби вони отримали по року іспитового терміну.