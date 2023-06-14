Юрій Вірт очолив футбольний клуб «Верес» улітку 2019-го року

Головний тренер рівненського футбольного клубу «Верес» Юрій Вірт залишає посаду. Про це у середу, 14 червня, повідомила прес-служба футбольного клубу.

«Офіційно: Юрій Вірт залишає пост головного тренера народного клубу Верес. Ми щиро дякуємо наставнику за роки спільних перемог і бажаємо успіхів у майбутньому», – йдеться у повідомленні.

На післяматчевій прес-конференції, яка відбулась після перемоги «Вересу» над запорізьким «Металургом», Юрій Вірт підтвердив, що це правда.

«В мене була розмова з президентом. Знаєте, буду відкритим. Тиждень назад він сказав, що весь футбольний клуб проти мене. Тому я не маю жодного права залишатись тут. І футболісти, і вболівальники підтримували та підтримують мене. Але є люди в клубі, які просто запхали ніж у спину, і тримали його до сьогоднішнього дня. Я не міг цього зрозуміти, адже пройшов дуже складний шлях. Саме сьогодні чотири роки тому, як я прийняв цю команду. І сьогодні залишаю її», – зазначив Юрій Вірт.

Додамо, що у останньому матчі під керівництвом Юрія Вірта рівненська команда розгромила «Металург» з рахунком 6-1.

Нагадаємо, вдруге у своїй кар'єрі Юрій Вірт очолив рівненський «Верес» влітку 2019-го року. Під керівництвом наставника за цей час команда зіграла 111 матчів, здобувши 54 перемоги. Під керівництвом Юрія Вірта команда у сезоні 2020-2021 вперше у своїй історії виграла Першу лігу чемпіонату України.