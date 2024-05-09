У Луцьку обрали нову голову районної ради

Головою Луцької районної ради обрали 41-річну Тетяну Павлову-Багрійчук. Інших претендентів фракції не висували, тож кандидатуру посадовиці підтримали 37 депутатів. Про це 9 травня повідомили на сторінці установи у Facebook.

Попереднього очільника Луцької районної ради Олександра Гурського відсторонили від виконання обов’язків у листопаді 2023 року, оскільки його обрали із порушенням регламенту та всупереч вимогам законодавства. Зокрема, посадовець належно не проінформував депутатів і мешканців громади про скликання сесії, на якій його мали обрати головою райради. Олександр Гурський не погодився з таким рішенням суду й подав апеляцію, втім безрезультатно. 13 березня 2024 року посадовця остаточно усунули з посади.

До Олександра Гурського посаду голови райради обімав Олександр Омельчук, який склав повноваження і виїхав за кордон у травні 2023 року. Своє рішення він пояснив політичним тиском і погрозами кримінальною справою. Поліцейські відкрили щодо посадовця кримінальне провадження за фактом розтрати майна на 350 тис. грн і підроблення службового документа, а згодом оголосили його у розшук.

Додамо, що новопризначена Тетяна Павлова-Багрійчук закінчила Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «переклад». Проживає у Луцьку. До обрання на посаду була заступницею керівника виконавчого апарату районної ради.