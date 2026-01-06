Голові однієї з громад Хмельницького району оголосили підозру у зловживанні службовим становищем. Попередньо, посадовець дозволив приватному підприємству вирощувати сою на землях рекреаційного призначення та сприяв заниженню платежів до бюджету, що призвело до понад 1,2 млн грн збитків. Про це у вівторок, 6 січня, повідомили пресслужби поліції та прокуратури області.

За даними слідства, на початку 2024 року селищний голова погодив приватному підприємству використання чотирьох земельних ділянок рекреаційного призначення загальною площею 54 га для сільськогосподарських робіт. Надалі посадовець посприяв у застосуванні земельною комісією мінімального коефіцієнта функціонального використання земель. Замість передбаченого коефіцієнта 2,5 фактично застосували коефіцієнт 1. У результаті підприємство мало сплатити 865 тис. грн, однак перерахувало лише 300 тис. грн. Через це бюджет громади недоотримав понад пів мільйона гривень.

У 2025 році, за даними правоохоронців, посадовець повторив цю схему. Цього разу сою засіяли на п’яти земельних ділянках рекреаційного призначення загальною площею майже 58 га. Знову застосували занижений коефіцієнт. Тоді ж замість понад 1 млн грн до бюджету громади надійшло лише 300 тис. грн.

Селищному голові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Йому загрожує від трьох до шести років тюрми. Наразі вирішують питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення посадовця від виконання службових обов’язків.

