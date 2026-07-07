Збіґнєва Богуцького внесли до бази центру «Миротворець»

Голова Канцелярії президента Польщі Збіґнєв Богуцький у понеділок, 6 липня, прокоментував своє внесення до бази «Миротворця», заявивши, що це не змінить його позиції щодо історичних питань і підтримки України.

У своєму дописі Богуцький зазначив, що організація «Миротворець» назвала його «ворогом України» та «загрозою суверенітету і територіальній цілісності України». У відповідь він заявив, що продовжить підтримувати українців, які страждають від російської агресії. Водночас польський посадовець наголосив, що й надалі називатиме діячів ОУН та УПА «злочинцями», відповідальними за Волинську трагедію, і не погодиться з їхнім вшануванням як героїв.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Богуцький нагадав, що під час роботи воєводою Західнопоморського воєводства координував допомогу українським біженцям, а невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії особисто доставляв в Україну гуманітарну допомогу.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Я не є ворогом України. Я є ворогом бандеризму, історичної брехні та путінської Росії», – заявив він.

Богуцького внесли до бази сайту «Миротворець» після заяви, у якій він назвав західні області України «Східною Малопольщею». У досьє його названо «антиукраїнським пропагандистом». Серед підстав для внесення до бази зазначаються:

посягання на суверенітет і територіальну цілісність України;

участь в актах гуманітарної агресії;

маніпулювання суспільно значущою інформацією;

розпалювання міжнаціональної ворожнечі між українцями та поляками.

В адміністрації ресурсу вважають, що дії польського посадовця становлять загрозу національній безпеці України та міжнародному правопорядку.

Підставою для скандалу стали слова Богуцького, сказані у Сеймі Польщі під час обговорення теми Волинської трагедії. Говорячи про західні області України, він використав термін «Східна Малопольща». Ця назва виникла після Першої світової війни. У 1918–1939 роках західноукраїнські землі входили до складу Другої Речі Посполитої, а польська влада планувала створити на цих територіях «Автономію Східної Малопольщі». Відповідний закон ухвалили, однак він так і не набув чинності.

Сьогодні термін «Східна Малопольща» в Україні сприймається як політично заангажоване означення, яке використовують для просування наративу про нібито історичну належність західноукраїнських земель Польщі. Через це його застосування нерідко викликає гостру суспільну реакцію.

Зауважимо, що сайт «Миротворець» не є державним ресурсом чи урядовою організацією. Це приватна ініціатива, створена у 2014 році. Її ініціатором був екснардеп та ексрадник колишнього очільника МВС Арсена Авакова Антон Геращенко. Ресурс уже багато років є предметом гострої критики як в Україні, так і за кордоном. У 2018 році тодішній заступник голови Місії ООН з прав людини в Україні Бенджамін Моро заявляв, що «Миротворець» порушує право на приватне життя і презумпцію невинуватості.

Нагадаємо, 4 липня Центр протидії дезінформації повідомив, що російська ФСБ готує інформаційну провокацію із використанням сфальсифікованих документів про Волинську трагедію для розколу взаємин між Україною та Польщею.