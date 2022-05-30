Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі

Голову Первомайської ОТГ Миколаївської області та депутата Первомайської селищної ради затримали працівники СБУ за підозрою у державній зраді. Про це повідомила прес-служба СБУ у Миколаївській області у Facebook.

«Співробітники СБУ в Миколаївській області задокументували протиправну діяльність голови Первомайської ОТГ Миколаївської області та депутата Первомайської селищної ради щодо вчинення ними державної зради», – йдеться у повідомленні.

Силовики встановили, що представники місцевого самоврядування сприяли російським окупантам. Зокрема, надали їм допомогу у розміщенні в приміщеннях смт Первомайське, с. Засілля, с. Білозірка та с. Киселівка вказаної громади, також забезпечили їх матеріально – технічними ресурсами та їжею.

Також повідомляється, що зрадники заважали містянам чинити опір ворожим військам та обороняти селище, а також допомагали окупантам проводити підривну діяльність проти України, внаслідок чого селище було окуповане.

Фігурантів затримали. Їм повідомили про підозру у державній зраді. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.