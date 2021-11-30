Валентина Данішевська очолювала Верховний суд з 30 листопада 2017 року

Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила у відставку суддю Валентину Данішевську, яка також очолювала Верховний суд. У Данішевської закінчилися повноваження, а, крім того, завдяки трудовому стажу вона отримала право звільнитися у почесну відставку.

64-річна Валентина Данішевська подала заяву про відставку в жовтні. У вівторок, 30 листопада, ВРП цю заяву задовольнила.

Новим головою Верховного суду після Данішевської буде 42-річний суддя Всеволод Князєв. Його повноваження починаються 1 грудня.

Данішевська працювала арбітром і суддею з 1987 року. 30 листопада 2017 року її призначили головою Верховного суду строком на чотири роки. Водночас право на почесну відставку суддя отримує після щонайменше 20 років роботи.

Зазначимо, що судді після відставки перебувають на довічному державному утриманні. Щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці має бути співмірним із суддівською винагородою, яку отримує повноважний суддя. У разі збільшення розміру такої винагороди перерахунок раніше призначеного щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці має здійснюватися автоматично.17 квіт. 2021 р.