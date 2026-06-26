У церемонії взяли участь Олексій Соболев, Аннет Кробер-Ріль та Олександр Циборт

Компанія Google надасть грант у розмірі 5 млн доларів на розвиток української цифрової екосистеми ринку праці «Обрій». Фінансування допоможе масштабувати систему та розширити її можливості для громадян, роботодавців і держави. Про партнерство оголосили, у середу, 25 червня під час Ukraine Recovery Conference у Гданську.

Систему «Обрій» розробляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з Міністерством цифрової трансформації України. Імплементатором проєкту є BRDO (Офіс ефективного регулювання).

За словами міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева, це перший випадок, коли Google підтримує створення цифрової інфраструктури українського ринку праці.

«Для нас це не просто інвестиція в технології. Це інвестиція в людей та економічне відновлення України. Ми раді, що Google розширює співпрацю з українським урядом і вперше в історії підтримує створення цифрової інфраструктури ринку праці. Завдяки цьому партнерству ми зможемо швидше поєднати шукачів роботи із можливостями навчання та працевлаштування, а бізнес — із необхідними йому та доступними фахівцями», – зазначив він.

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Віцепрезидентка Google з питань взаємодії з органами влади та публічної політики в Європі Аннет Кробер-Ріль заявила, що компанія розглядає грант як інвестицію у людський потенціал України.

Грантові гроші спрямують на розвиток сервісів оцінювання навичок і кар'єрної навігації, автоматичного підбору вакансій та програм навчання, цифрового профілю користувача, електронного працевлаштування, а також прогнозування потреб ринку праці.