Google з 13 квітня закриває сервіс для скорочення посилань Google URL Shortener

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 07:571280

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Американська корпорація Google анонсувала закриття сервісу для скорочення посилань Google URL Shortener. Підтримку goo.gl буде припинено, а для заміни користувачам пропонують сервіс Firebase Dynamic Links (FDL), повідомив блоґ розробників Google.

При цьому розробники заспокоїли: попри те, що більшість функцій goo.gl будуть вимкнені, всі раніше створені посилання продовжуватимуть перенаправлення на вказані користувачами адреси.

Припинення роботи Google URL Shortener для нових і анонімних користувачів призначено на 13 квітня 2018 року. Доступ розробників до платформи буде відкрито до 30 травня 2018 року.

Користувачі, які заздалегідь отримали доступ до API-інтерфейсу URL Shortener, зможуть використовувати функції аналітики та управління посиланнями, до 30 березня 2019 року.

Іншим користувачам Google пропонує скористатися можливостями сервісів Bitly і Ow.ly.

Сервіс Google URL Shortener був створений у 2009 році.

Раніше корпорація Google запустила сервіс Subscribe with Google, який має спростити читачам взаємодію з підписками на новини в мережі.

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