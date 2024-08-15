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Але, як і у всі великі свята, є речі, яких не можна робити на Горіховий Спас

16 серпня в Україні відзначається Горіховий або Хлібний Спас – останній із трьох Спасів. Назви свята пов'язані з серпневими клопотами наших предків, коли на полях збирали зерно, а в садах – горіхи. Зібрану в цю дату пшеницю перемелювали на муку і пекли свіжий хліб, який освячували в церкві. Але, як і у всі великі свята, є речі, яких не можна робити на Горіховий Спас, пише Telegraf. у народній традиції вважається, що цього дня не слід вступати в конфлікти чи сварки; деякі народні прикмети радять не робити великих покупок чи фінансових вкладень у цей день, аби не прикликати бідність та фінансові проблеми у майбутньому; не слід забувати про благодійність та допомогу іншим. Це час, коли важливо виявляти доброту та турботу про інших й не ігнорувати їх прохання; відмовтесь від важкої фізичної роботи. Цей час призначений для вдячності та духовних роздумів; викидати їжу в сміття (краще віддати тваринам); відмовляти людям у допомозі; переїдати, незважаючи на закінчення посту.

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