Не викидайте їжу в смітник: що не можна робити на Горіховий Спас
Але, як і у всі великі свята, є речі, яких не можна робити на Горіховий Спас
16 серпня в Україні відзначається Горіховий або Хлібний Спас – останній із трьох Спасів. Назви свята пов'язані з серпневими клопотами наших предків, коли на полях збирали зерно, а в садах – горіхи. Зібрану в цю дату пшеницю перемелювали на муку і пекли свіжий хліб, який освячували в церкві.
Але, як і у всі великі свята, є речі, яких не можна робити на Горіховий Спас, пише Telegraf.
- у народній традиції вважається, що цього дня не слід вступати в конфлікти чи сварки;
- деякі народні прикмети радять не робити великих покупок чи фінансових вкладень у цей день, аби не прикликати бідність та фінансові проблеми у майбутньому;
- не слід забувати про благодійність та допомогу іншим. Це час, коли важливо виявляти доброту та турботу про інших й не ігнорувати їх прохання;
- відмовтесь від важкої фізичної роботи. Цей час призначений для вдячності та духовних роздумів;
- викидати їжу в сміття (краще віддати тваринам);
- відмовляти людям у допомозі;
- переїдати, незважаючи на закінчення посту.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter