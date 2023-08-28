Україна може отримати грецькі танки Leopard 1

Німеччина звернулася до Греції із пропозицією передати Україні 100 грецьких Leopard 1A5, а натомість отримати модернізовану бронетехніку. Про це 28 серпня повідомило грецьке видання Flight.

За даними журналістів, в обмін на застарілі Leopard 1A5 Греція може отримати модернізовані танки з італійських запасів за принципом «один до одного». При цьому Німеччина візьме на себе витрати з повного капітального ремонту на грецьких підприємствах або в будь-якому іншому місці за вибором уряду Греції.

Крім того, на ці бронемашини встановлять сучасні тепловізори, які також використовуються на Leopard 2. Танки також отримають додаткову броню.Єдиною вимогою від Німеччини є передача справних танків, оскільки грецькі Leopard 1A5 за більш ніж три десятиліття жодним чином не модернізували.

Обмін танків може відбутись за принципом тристоронньої угоди, завдяки якій Україна отримала грецькі БМП-1, натомість Греції передали німецькі Marder 1.