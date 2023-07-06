Григорій Козловський, президент ФК "Рух"

З початку війни благодійність стала невід’ємною частиною життя багатьох українців. Чи не з першого дня війни футбольний клуб «Рух» та його засновник, бізнесмен та меценат, Григорій Козловський допомагають Збройним Силам України. Багато необхідного та життєво-важливого обладнання було передано на передову нашим воїнам. «Щиро вірю, що такими своїми діями ми наближаємо день нашої спільної перемоги» – зазначив Григорій Козловський.

Нещодавно ФК «Рух» та його засновник передали до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного комплект обладнання для навчальної кімнати аеророзвідки. До комплекту допомоги увійшли лед-панелі, сенсорний стіл, мультитач-панель та потужні ноутбуки.

Начальник факультету ракетних військ та артилерії Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Артем Дзюба зазначив: «Сьогодні ми не повинні воювати з автоматами, ми повинні мати купу дронів. Передові технології зберігають життя людей. Тому мені дуже приємно, і я б хотів від усього нашого колективу ракетного війська та артилерії подякувати клубу «Рух» за цю роботу, яку вони роблять».

Крім цього, «Рух» передав на потреби 45-ої окремої артилерійської бригади комплектуючі до системи Starlink. Загальна сума допомоги склала понад 800 тисяч гривень.

І це не разові акції з боку ФК «Рух» та його засновника Григорія Козловського. Варто зазначити, що взимку 45-та окрема артилерійська бригада ЗСУ отримала інноваційні сучасні дрони. Ці квадрокоптери облаштовані тепловізійними камерами нічного бачення. Серед моделей, які передав футбольний клуб «Рух», модифіковані дрони Djimatrice 30 і Djienterprise.

А вже навесні ФК «Рух» і його засновник Григорій Козловський передали 45 окремій артилерійській бригаді ЗСУ сім квадрокоптерів DJI Mavic 3 та партію з шести безпілотників «Мара».

«Ми повністю інтегровані у процеси підтримки українській армії. Ця підтримка триває з першого дня війни, і буде тривати з боку нашого клубу до останнього дня війни. Сьогоднішня допомога – це данина вдячності нашим військовим за те, що ми зуміли провести минулий сезон і успішно його завершили», – зазначив Ігор Дедишин, генеральний директор ФК «Рух».

А завдяки донатам під час організованого ФК «Рух» благодійного матчу зірок «Віримо в ЗСУ», який відбувся в листопаді, українські військові отримали термобілизну. Ії отримали воїни 5 окремого штурмового полку ЗСУ, 24 окремої механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила, 125 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ та військові в Бахмуті.

Григорій Козловський завжди тримає руку на пульсі. Спілкуючись постійно з військовими, засновник ФК «Рух» добре знає потреби наших воїнів на фронті і докладає максимум зусиль, щоб задовольнити їх. «Я вдячний нашим захисникам, які не просто захищають країну, а й підказують нам, волонтерам, які речі потрібно робити, куди наші зусилля потрібно направляти. Регулярно співпрацюємо із 45-ою бригадою ЗСУ, розуміємо їхні потреби та маємо хороший діалог. Щиро вірю, що такими своїми вчинками ми наближаємо день нашої спільної перемоги».

У свою чергу керівництво та особовий склад Національної академії сухопутних військ в знак подяки нагородили Григорія Козловського, Ігоря Дедишина та футбольний клуб «Рух» грамотами-подяками за постійну допомогу та підтримку Збройних сил України.