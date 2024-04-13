Проект рекреаційної зони «Над джерелом» біля центру «Незламні матусі» (UNBROKEN Mothers) отримав особливу відзнаку за зусилля з реконструкції та відновлення України

Львів потрапив до числа 20 переможців премії New European Bauhaus Prize 2024. Проект рекреаційної зони «Над джерелом» біля центру «Незламні матусі» (UNBROKEN Mothers) отримав особливу відзнаку за зусилля з реконструкції та відновлення України.

«Цієї пʼятниці у Брюсселі було оголошено переможців європейської премії, яка щорічно відзначає найкращі проекти, що сприяють більш стійкому, інклюзивному та прекрасному майбутньому. Рекреаційну зону «Над джерелом» було обрано серед чотирьох українських проектів, що представляли країну в числі 50 фіналістів», – повідомили 13 квітня у департаменті архітектури та просторового розвитку Львівської міськради.

Рекреаційний проект «Над джерелом» – це зона біля центру матері та дитини «Незламні матусі», яка створена для соціальної інтеграції переселенок в місцеву громаду, а також для їх психологічного відновлення у ревіталізованій природній території.

Щорічний конкурс New European Bauhaus Prizes організовує Єврокомісія як платформу для прояву творчості, таланту та інноваційних ідей у галузі архітектури, дизайну на користь місцевих громад і суспільства в цілому. Цього року Україна вперше мала можливість взяти участь у конкурсі. Переможці отримають грошові премії.

Повний перелік переможців New European Bauhaus Prize 2024 у п’яти номінаціях можна переглянути тут.