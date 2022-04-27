Хмельницький апеляційний суд призначив чотири роки тюрми 55-річному громадянину Казахстану, який в «Однокласниках» закликав до повалення влади в Україні. Українську владу він називав «хунтою», а також закликав створити на території держави незаконні утворення на кшталт «ДНР».

Ув'язнення з конфіскацією майна йому призначив суд першої інстанції, а Хмельницький апеляційний суд залишив вирок без змін, повідомила прес-служба суду в середу, 27 квітня. За вироком, 55-річний громадянин Республіки Казахстан, росіянин, що понад 10 років мешкає на Хмельниччині, у соцмережі «Однокласники» розповсюджував проросійські матеріали. У них були заклики до насильницького захоплення державної влади України шляхом відсторонення представників центральних органів державної влади.

У листопаді 2021 року на своїй сторінці в «Однокласниках» він розмістив три публікації із закликом до повалення центральної державної влади України, яку називав «бандерівською хунтою», і до створення на території держави утворень на зразок так званих «Л/ДНР».

1 березня Хмельницький міськрайонний суд визнав його винним та призначив йому 4 роки позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла. Підсудний оскаржив вирок до апеляційного суду, просив пом’якшити призначене покарання – звільнити від його відбування з випробуванням на 3 роки іспитового строку. На його думку, суд першої інстанції не повною мірою врахував, що він свою вину у вчиненому визнав повністю, щиро розкаюється, з 2011 року проживає в Україні з дружиною та її дітьми.

Суддівська колегія йому відмовила. «Ці аргументи не заслуговують на увагу, оскільки не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження та не ґрунтуються на вимогах закону України про кримінальну відповідальність. Місцевий суд правильно врахував ступінь тяжкості злочину, обставини, що помякшують покарання», – зазначають в суді.

Відтак наступні чотири роки чоловік проведе у тюрмі.