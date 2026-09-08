Водій намагався провезти 360 тис. пачок сигарет

На Буковині оштрафували громадянина Молдови за партію контрабандних сигарет, які він намагався вивезти за кордон між ящиками з полуницею. Чоловік має сплатити понад 1,2 млн грн штрафу. Також суд постановив конфіскувати в нього 350 тис. пачок сигарет.

Як йдеться у вироку суду від 31 серпня, 30 червня водій молдовського перевізника Ecoviva-Service SRL приїхав на вантажівці на пункт пропуску «Мамалига–Крива» Чернівецької митниці. Згідно з документами, він віз із України в Молдову понад 15 тонн свіжої полуниці з Вінниччини. Водія перенаправили до пункту «Порубне – Сірет», де під час сканування виявили коробки з цигарками.

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Слідство встановило, що перед тим обвинувачений Діну Фрішку придбав у невстановлених осіб 360 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку. Їх вартість – орієнтовно 15 млн грн. Контрабандний тютюн чоловік приховав за полуницею.

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У суді громадянин Молдови повністю визнав свою провину та розкаявся. Запевнив, що готовий перерахувати на потреби ЗСУ 200 тис. грн. Також він уклав угоду з прокурором про призначення штрафу.

Суд визнав його винним, призначив штраф та позбавив права займатися діяльністю із перевезенням підакцизних товарів терміном на 2 роки та з конфіскацією всього майна, окрім житла. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.