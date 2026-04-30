У Ковелі група місцевих жителів пошкодила службовий автомобіль військовослужбовців ТЦК. Чоловіки закидали його камінням, розбивши лобове і бокові вікна. Двох порушників доставили на проходження військово-лікарської комісії. Про це у четвер, 30 квітня, повідомила пресслужба Волинського обласного ТЦК та СП.

Відео з місця події опублікував телеграм-канал «Ковель media». На записі видно бійку між військовослужбовцями та, ймовірно, будівельниками. Під час сутички двох чоловіків посадили до службового автомобіля.

Речниця Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук розповіла ZAXID.NET, що інцидент стався 30 квітня на вулиці Тараса Боровця у Ковелі. За її словами, під час заходів оповіщення кілька чоловіків не надали військово-облікові документи, після чого їх доставили до терцентру комплектування.

«Громадяни кидали палиці та каміння у бік військовослужбовців і службових автомобілів. Один із чоловіків стрибав на лобове скло, внаслідок чого воно було розбите. Також пошкоджено заднє та бокове скло, двері автомобіля», – зазначила Уляна Кравчук.

Двоє військовозобов’язаних віком 32 і 45 років наразі проходять військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби.

Обставини події з’ясовують правоохоронці.