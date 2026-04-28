У Луцьку на вулиці Захисників України група оповіщення із застосуванням сили затримала місцевого жителя, який намагався сховатися в під’їзді багатоповерхівки. Чоловіка доставили до ТЦК і направили на військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби.

Відео події у понеділок, 27 квітня, опублікував телеграм-канал «Луцьк Труха». На кадрах видно, як чоловік стоїть біля дверей під’їзду. За кілька секунд до будинку під’їжджає мікроавтобус, з якого вибігає чоловік у військовій формі та балаклаві. Місцевий житель намагається зачинити двері, однак працівник ТЦК їх відчиняє, після чого між ними виникає штовханина. Згодом підбігають ще кілька військових і силоміць відводять чоловіка до службового авто.

Речниця Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук у коментарі ZAXID.NET повідомила, що інцидент стався 25 квітня під час планових заходів оповіщення. За її словами, чоловік намагався уникнути спілкування та зачинитися у під’їзді житлового будинку.

«Під час встановлення контакту громадянин чинив опір і наніс удари в ділянку голови одному з військовослужбовців. З метою припинення протиправних дій його доставили до ТЦК, де він надав документи. Під час перевірки зʼясувалося, що раніше він був засуджений за кримінальні правопорушення», – зазначила Уляна Кравчук.

Після проходження військово-лікарської комісії чоловіка направили до однієї з військових частин Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.