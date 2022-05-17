У селі Інженерне Пологівського району Запорізької області місцеві підлітки пішли на співпрацю з російсько-окупаційними військами, повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

Як йдеться у повідомленні, підлітки передавали інформацію про покинуті домівки та матеріальні цінності, що залишилися в них. За інформацією місцевих жителів, ці неповнолітні також беруть участь у мародерстві.

В Запорізькій ОВА нагадали, що як за колаборантство, так і за мародерство, доведеться відбувати покарання за українським законодавством. Також до відповідальності будуть притягнуті й батьки цих дітей.

Нагадаємо, 15 травня стало відомо про затримання у Харківській області чоловіка, який передавав росіянам інформацію про розташування і пересування українських військ свідомо і безкоштовно. Правоохоронцям чоловік заявив, що допомагав загарбникам з ідеологічних міркувань.