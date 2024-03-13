Спецпідрозділ ГУР «КАБУЛ 9» віртуозно знищує ворога

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Кабул 9» на Запорізькому напрямку знищив 2 вантажні автомобілі та баггі російських загарбників, а також стартової позиції FPV-дронів окупантів, де перебували ворожі оператори. Про це у середу, 13 березня, повідомили у ГУР Міноборони та оприлюднили відповідне відео.

« …результати успішного вогневого ураження 2 вантажних автомобілів та баггі російських загарбників, а також стартової позиції FPV-дронів окупантів, де перебували ворожі оператори. Втрати противника уточнюються», – йдеться у повідомленні.

відео ГУР Міноборони

У відомстві розповіли, що спецпідрозділ «Кабул 9» виник на початку широкомасштабного російського вторгнення. Його сформували ветерани українських спецслужб та ЗСУ за сприяння та участі начальника ГУР МО України Кирила Буданова.

«Спецпідрозділ брав участь у битві за Київ у Гостомелі та на Броварському напрямку…. Зараз розвідники-спецпризначенці продовжують воювати проти російських окупантів на півдні України», – уточнили у ГУР.