Представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Андрій Юсов підтвердив, що росіяни втратили під Авдіївкою понад 60 одиниць техніки. Про знищення десятків одиниць російської техніки під Авдіївкою раніше повідомляли OSINT-аналітики DeepState. Про це він сказав 19 жовтня в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни зазнають великих втрат на цьому напрямку, які не виправдані з точки зору поставлених завдань і отриманих результатів. Юсов підкреслив, що спроби взяти Авдіївку – це повністю політичне завдання кремлівського режиму.

Водночас українські захисники були заздалегідь готовими до оборони на Авдіївському напрямку, тому наразі стримують навалу попри дуже складні бої. Ворог не виконує поставлені завдання і зазнає втрат, додав представник ГУР.

Знищена російська техніка під Авдіївкою (мапа Deepstate)

Нагадаємо, 18 жовтня OSINT-аналітики DeepState повідомили, що на супутникових знімках зафіксовано знищення понад 60 одиниць техніки окупантів на Авдіївському напрямку. Практично вся вона була ліквідована в районі Красногорівки та на під'їзді до населеного пункту.

Авдіївка знаходиться за 6 км на північ від Донецька і є частиною Донецько-Макіївської агломерації. Позиції навколо неї дозволяють контролювати північні околиці Донецька і Ясинуватої, південні околиці Горлівки, а також швидкісну трасу М04 Донецьк – Горлівка. Окрім тактичної важливості міста, у ньому також працює один з найбільших коксохімічних заводів у Європі – Авдіївський коксохімічний завод.