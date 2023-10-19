ГУР підтвердило великі втрати росіян під Авдіївкою
На супутникових знімках зафіксовано знищення понад 60 одиниць техніки окупантів на Авдіївському напрямку
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Представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Андрій Юсов підтвердив, що росіяни втратили під Авдіївкою понад 60 одиниць техніки. Про знищення десятків одиниць російської техніки під Авдіївкою раніше повідомляли OSINT-аналітики DeepState. Про це він сказав 19 жовтня в ефірі телемарафону.
За його словами, росіяни зазнають великих втрат на цьому напрямку, які не виправдані з точки зору поставлених завдань і отриманих результатів. Юсов підкреслив, що спроби взяти Авдіївку – це повністю політичне завдання кремлівського режиму.
Водночас українські захисники були заздалегідь готовими до оборони на Авдіївському напрямку, тому наразі стримують навалу попри дуже складні бої. Ворог не виконує поставлені завдання і зазнає втрат, додав представник ГУР.
Знищена російська техніка під Авдіївкою (мапа Deepstate)
Нагадаємо, 18 жовтня OSINT-аналітики DeepState повідомили, що на супутникових знімках зафіксовано знищення понад 60 одиниць техніки окупантів на Авдіївському напрямку. Практично вся вона була ліквідована в районі Красногорівки та на під'їзді до населеного пункту.
Авдіївка знаходиться за 6 км на північ від Донецька і є частиною Донецько-Макіївської агломерації. Позиції навколо неї дозволяють контролювати північні околиці Донецька і Ясинуватої, південні околиці Горлівки, а також швидкісну трасу М04 Донецьк – Горлівка. Окрім тактичної важливості міста, у ньому також працює один з найбільших коксохімічних заводів у Європі – Авдіївський коксохімічний завод.