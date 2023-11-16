У Головному управлінні розвідки Міноборони України показали унікальні кадри підготовки та реалізації рейдів на територію тимчасово окупованого Криму. Відповідне відео українські розвідники опублікували 16 листопада.

Рейди здійснювались бійцями «Стугни» та «Братства» спецпідрозділу «Тимура» Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«Мотивовані розвідники-спецпризначенці ГУР МО України продовжують свій славетний бойовий шлях, демонструючи хоробрість і холоднокровність під час бойових завдань!» – йдеться у повідомленні під опублікованим відео.

Ймовірно, йдеться про операцію ГУР на початку жовтня. Тоді повідомлялось, що спецпризначенці «Стугни» та «Братства» у складі спецпідрозділу «Тимура» ГУР МО України десантувались на території Кримського півострова.

«Громадське» з посиланням на свої джерела в розвідці повідомило, що під час висадки українських бійців стався бій, унаслідок якого російські окупанти зазнали значних втрат. Українські групи вже повернулися зі спецоперації. Представник розвідки Андрій Юсов у коментарі «Українській правді» сказав, що є втрати і серед українських захисників, але вони «не співмірні з російськими».