Херсонський міський суд Херсонської області наклав арешт на одне з суден, яке належить народному депутату від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктору Медведчуку. Відповідне рішення суд прийняв в п’ятницю, 9 квітня, повідомляє Служба безпеки України.

Слідчі СБУ задокументували неодноразове порушення українського законодавства екіпажем приватного судна ROMANCE 1, приписаного в Херсоні. Зокрема, йдеться про заходи в порти окупованого Криму.

«В рамках даного кримінального провадження досліджуються обставини неодноразового порушення екіпажем порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї», – зазначено в повідомленні.

Наразі досудове розслідування триває за такими статтями:

державна зрада;

фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України;

порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї;

порушення чинних на транспорті правил.

Нагадаємо, що на початку лютого РНБО запровадила санкції проти молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA, які, за інформацією ЗМІ, обслуговували літаки депутатів від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука та Тараса Козака. Вони всупереч законодавству літали до Росії та тимчасово окупованих територій.

26 лютого стало відомо, що три з п’яти чартерних літаків, на офшорних власників яких Рада нацбезпеки і оборони наклала санкції через діяльність Віктора Медведчука, незадовго до засідання РНБО перегнали у містечко Сент-Галлен у Швейцарії.

Віктор Медведчук та санкції: що відомо

19 лютого Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти самого Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко, низки громадян РФ, а також проти громадянської дружини Тараса Козака – Наталії Лавренюк. Президент Володимир Зеленський ввів в дію санкції 20 лютого.

Санкції передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, припинення виконання економічних і фінансових зобов’язань, анулювання ліцензій на користування надрами. Також забороняється транзит ресурсів територією України і виведення капіталів за кордон.

Віктор Медведчук також не зможе брати участь у приватизації, інвестувати за кордон, а також розміщувати валютні цінності на рахунках за кордоном.

Перед тим, 2 лютого, санкції запровадили проти Тараса Козака – народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» та соратника Віктора Медведчука. Під санкції потрапили й вісім компаній, які володіють телеканалами ZIK, «112 Україна» та NewsOne.