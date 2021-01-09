Хірурги понад шість годин діставали магнітні кульки з кишківника 4-річного львів’янина
Чотири магнітні кульки пробули в організмі хлопчика три доби
Понад шість годин група львівських хірургів оперувала маленького хлопчика, який проковтнув магнітні кульки. Спершу лікарі намагалися діставати їх різними способами, але магніти пробули в організмі дитини три доби і спровокували кишкову непрохідність, тож лікарі вирішили оперувати дитину. Про цей випадок написали на Facebook сторінці львівської обласної дитячої лікарні ОХМАТДИТ у суботу, 9 січня, коли дитину вже виписали додому.
До дитячої лікарні батьки привезли свого 4-річного сина із сильними болями у животі. Окрім того дитина блювала та мала ознаки кишкової непрохідності. Лікарі зробили рентген і тоді побачили, що всередині є сторіннє тіло. Виявилося, що це були магнітні кульки з конструктора. Кульки пробули в організмі хлопчика щонайменше три доби.
4-річний хлопчик грався магнітним конструктором і проковтнув чотири кульки, які спровокували кишкову непрохідність (фото ОХМАТДИТ)
Спершу лікарі намагалися витягнути магніти без оперативного втручання, однак через травний тракт їх неможливо було дістати, а колоноскопія також не дала результатів. Саме через те, що магніти пробули в дитині досить довго, вони встигли зі шлунку потрапили у кишківник, а ще викликати кишкову непрохідність.
Четверо львівських хірургів: Богдан Мальований, Роман Стеник, Олег Содома та Тарас Пацюрко вирішили операвути дитину. Впродовж шести годин вони діставали магнітні кульки з кишківника хлопчика.
4-річну дитину вже виписали з лікарні. Тим часом медики радять батькам уважніше стежити за тим, чим бавляться їхні діти і всі дрібні предмети ховати від них подалі.