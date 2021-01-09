Лікарі діставали чотири магнітні кульки впродовж шести годин

Понад шість годин група львівських хірургів оперувала маленького хлопчика, який проковтнув магнітні кульки. Спершу лікарі намагалися діставати їх різними способами, але магніти пробули в організмі дитини три доби і спровокували кишкову непрохідність, тож лікарі вирішили оперувати дитину. Про цей випадок написали на Facebook сторінці львівської обласної дитячої лікарні ОХМАТДИТ у суботу, 9 січня, коли дитину вже виписали додому.

До дитячої лікарні батьки привезли свого 4-річного сина із сильними болями у животі. Окрім того дитина блювала та мала ознаки кишкової непрохідності. Лікарі зробили рентген і тоді побачили, що всередині є сторіннє тіло. Виявилося, що це були магнітні кульки з конструктора. Кульки пробули в організмі хлопчика щонайменше три доби.

4-річний хлопчик грався магнітним конструктором і проковтнув чотири кульки, які спровокували кишкову непрохідність (фото ОХМАТДИТ)

Спершу лікарі намагалися витягнути магніти без оперативного втручання, однак через травний тракт їх неможливо було дістати, а колоноскопія також не дала результатів. Саме через те, що магніти пробули в дитині досить довго, вони встигли зі шлунку потрапили у кишківник, а ще викликати кишкову непрохідність.

Четверо львівських хірургів: Богдан Мальований, Роман Стеник, Олег Содома та Тарас Пацюрко вирішили операвути дитину. Впродовж шести годин вони діставали магнітні кульки з кишківника хлопчика.

4-річну дитину вже виписали з лікарні. Тим часом медики радять батькам уважніше стежити за тим, чим бавляться їхні діти і всі дрібні предмети ховати від них подалі.