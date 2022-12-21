Команда хірургів виконала операцію впродовж півтори години

Хірурги Вараської лікарні видалили у пацієнтки матку з пухлиною, вагою понад 2 кг. Новоутворення було доброякісним, на його видалення лікарі витратили 1,5 години. Вік пацієнтки не зазначають, але відомо, що це жінка старшого віку, яка вже перебувала у менопаузі.

Про успішно виконану операцію повідомила прес-служба Вараської міської лікарні. Показанням до хірургічного втручання стала міома матки великих розмірів. Іншими словами, це доброякісна пухлина.

«Операція була проведена лапаротомним методом (відкритим), тривала близько 1 години 30 хвилин. Через великі розміри утвору лапароскопічне видалення було неможливим. Збереження репродуктивних органів не було пріоритетним, адже пацієнтка в менопаузі. Вага вилученої матки з міоматозними вузлами становила 2,13 кг», – йдеться у повідомленні.

На сторінці лікарні опублікували фото з операційної, але якщо це для вас неприйнятно, не дивіться

Міома, або ж доброякісна пухлина, є одним з найпоширеніших гінекологічних захворювань у світі. Згідно з світовою статистикою, кожна п'ята жінка у віці від 40 до 50 років страждає від міоми матки. Водночас захворювання іноді виявляють і у молодших жінок.

На перших стадіях захворювання часто протікає безсимптомно. Надалі ж ознаками міоми можуть бути:

рясні, тривалі менструації, що призводять до анемії;

болі та важкість у низу живота, що посилюються під час менструації;

часте сечовипускання та інші порушення функції сусідніх органів;

затримка дефекації.

У лікарні жінок закликають регулярно проходити обстеження у гінекологів та турбуватись про власне здоров'я.