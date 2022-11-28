Суд призначив 30-річному мешканцю Хмельниччини п'ять років тюрми за спробу дати хабар слідчому. Відомо, що чоловік хотів закрити кримінальне провадження щодо ДТП, під час якої він за кермом авто збив велосипедиста. Натомість чоловіка затримали під час передачі грошей і розпочали ще одне розслідування. Сумарно суд призначив йому п'ять років і п'ять місяців тюрми, а також постановив конфіскувати все майно, окрім житла.

Про вирок стало відомо у понеділок, 28 листопада, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини. У суді прокурор довів, що чоловік запропонував керівнику слідчого підрозділу поліції 1 тис. доларів хабара, аби закрити кримінальне провадження та повернути автомобіль.

«У такий спосіб він намагався уникнути відповідальності за наїзд на велосипедиста. Зловмисника затримали при передачі частини коштів», – йдеться у повідомленні. Відомо, що його вже неодноразово судили за кримінальні злочини, а у момент надання хабара зловмисник був на іспитовому терміні.

Суддя визнав чоловіка винним у порушенні ч.3 ст. 369 ККУ (надання неправомірної вигоди) та призначив йому п'ять років і п'ять місяців ув'язнення. Крім того, у чоловіка повинні конфіскувати все майно, окрім житла.

Вирок ще не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді. Додамо, що наразі невідомо, чи судили вже чоловіка за наїзд на велосипедиста.