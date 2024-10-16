Суд у Хмельницькому розглянув позов військовозобов’язаного чоловіка, який хотів отримати відстрочку від призову під час мобілізації через опікунство над недієздатним батьком. ТЦК відмовився розглянути заяву чоловіка без його особистої присутності. Суд визнав бездіяльність ТЦК протиправною та змусив її розглянути.

Як вказано у рішенні Хмельницького окружного адмінсуду, яке оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2024 року, до суду з позовом до ТЦК звернувся військовозобов’язаний житель Хмельниччини, якому відмовили у наданні відстрочки від призову під час мобілізації, як опікуну недієздатного батька.

Представник ТЦК заявив, що таку заяву потрібно подавати особисто, а не надсилати поштою, разом із оригіналами документів та наданням військово-облікового документа.

Суддя Ірина Козачок, яка розглядала цю справу, встановила, що позивач, згідно з законом, не змушений особисто приходити у ТЦК для подання документів. Водночас, ТЦК, отримавши вказані документи поштою, мав розглянути її по суті та прийняти рішення про надання чи не надання відстрочки.

На думку судді, ТЦК допустив протиправну бездіяльність, не прийнявши рішення по суті щодо відстрочки позивача. Суддя зобов’язала військкомат розглянути подану чоловіком заяву.