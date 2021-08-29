Закриті кордони під час пандемії коронавірусу значно вплинули на розвиток внутрішнього туризму в Україні. Якщо ви вже об’їздили більшість туристичних місць на Галичині, радимо поїхати Хмельниччину, яка відома не лише фортецями у Кам’янці та Хотині, а й панськими маєтками ХІХ століття, яких немає на Львівщині, водоспадами та Бакотою.

Приблизно 4 години в дорозі машиною – і ви у Хмельницькому. Звідси майже однакова відстань до більшості туристичних точок, як попсових, так і відомих лише місцевим мешканцям, але не менш цікавих туристам. ZAXID.NET розповідає, що подивитися на хмельницькому Поділлі.

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Фортеця в Кам’янці-Подільському

Фортеця в Кам'янці Подільському / фото ZAXID.NET

Почати, очевидно, варто з найвідомішої туристичної точки Хмельницької області – Кам’янець-Подільської фортеці. Зі Львова сюди – 274 км. Їхати необхідно трасою до Тернополя, там повернути на Теребовлю й далі їхати у напрямку Кам’янця-Подільського.

Фортецю збудували у XI-XVI ст. як частину оборонної системи колишньої столиці Подільського князівства – Кам’янця. Вона належить до Національного історико-культурного заповідника. Комплекс розташований у історичній частині міста й до нього веде замковий міст через річку Смотрич. Вхід до заповідника платний – 60 грн для дорослих і 40 грн для дітей і студентів. На місці також можна замовити театралізовані екскурсії за попереднім замовленням.

До складу фортеці входить 11 веж, кожна з яких має свою назву та історію. У підземеллях замкового комплексу розташовані експозиції з його історією. У західному бастіоні реконструювали панораму оборони замку 1672 р. під час турецької навали. У східному бастіоні розмістили експозицію, присвячену історії легкої метальної зброї на Поділлі, де відвідувачі можуть постріляти з арбалета. До нині у комплексі збереглася система ходів і казематів. Також можна піднятися на пагорби поруч із замком та подивитися на панораму міста.

Крім фортеці, радимо відвідати Смотрицький каньйон, сквер «Лебедине озеро» із неймовірною панорамою на місто, міні-фортецю «Руська брама» та найстарішу в Україні ратушу, що слугувала будівлею польського магістрату.

Фортеця в Меджибожі

Замок у Меджибожі / фото myukraine.org

Пам’ятка архітектури XVI ст. розташована за 4 км від траси Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка та за 25 км від Хмельницького.

Фортеця в Меджибожі менш відома, ніж інші замки та фортеці України, однак не менш цікава. Комплекс збудував у 1540 році гетьман Микола Синявський. До наших днів добре збереглися автентичні стіни будівлі, а навколо можна побачити руїни палацу.

Комплекс замкових споруд складають три вежі, два замкові корпуси, чотири службові приміщення, замкова церква, арочний виїзний міст і замкові стіни. Всі ці споруди різних часів.

У радянські часи в замку був маслозавод. Починаючи з кінця 60-х років ХХ століття в замку проводять розкопки та реставраційні роботи. Щоліта у серпні на території фортеці відбувається Всеукраїнський історичний фестиваль «Стародавній Меджибіж» із середньовічними лицарськими турнірами та костюмованими дійствами.

Бакота

Бакота / фото ZAXID.NET

Бакотою називають місцевість уздовж Дністра неподалік Кам’янця-Подільського. На перший погляд цю мальовничу територію навряд чи можна назвати затопленим селом. У 1981 році для будівництва Новодністровської ГЕС мешканців села, на місці якого тепер водосховище, виселили, а саме село – повністю затопили.

Найвищою точкою Бакоти є Біла гора, на якій колись був скельний чоловічий Свято-Михайлівський монастир. Однак під час будівництва ГЕС частину монастирських споруд із настінними розписами було втрачено. Сьогодні на місці монастиря залишилися три печери, келії і місця поховання ченців.

Бакота / фото ZAXID.NET

Хоч дорога до Бакоти погана, це місце в теплу пору стає популярним місцем для відпочинку, зокрема й з наметами. На Бакоті можна купатися, але вважайте, бо водойма досить глибока. Крім цього, тут можна розгорнути наметове містечко та порибалити.

Садиба у Самчиках і Старокостянтинів

Місто Старокостянтинів розташоване за 45 км від Хмельницького. Наприкінці XVI ст. на злиті річок Случ та Ікопоть князі Острозькі побудували замок, який слугував оборонною споруду для захисту від татар. На початку ХХ ст. замок зазнав пошкоджень й у такому стані перебуває й дотепер. У лівому крилі замку нині розташована Троїцька церква ПЦУ, а більшу частину замку займає музей міста. На території також є в’їзна брама та залишки оборонного муру.

Неподалік замку розташований Костел Матері Божої Громничої та домініканський монастир із оборонною вежею. Обидві будівлі перебувають у аварійному стані.

Панорама Старокостянтинова

По трасі у напрямку Житомира, за 20 км від Старокостянтинова, є село Самчики, де чи не найкраще в Україні зберігся садово-палацовий заповідник. Всередині дуже добре збереглися автентичні інтер’єри кімнат палацу XIX століття з ліпниною, фресками та меблями.

Всього у маєтку є п’ять залів: Кругла, Велика, Римська, Спочивальня та Японський кабінет. Загалом територія заповідника охоплює величезну територію фонтаном, парадною брамою, Китайським будинком-льодовнею та зонами відпочинку.

Водоспад «Бурбун» та маєток у Маліївцях

Штучний водоспад у Маліївцях / фото ZAXID.NET

Невеличке село одразу з двома туристичними місцями розташоване за 7-8 км від траси Чернівці – Житомир, неподалік Дунаєвець. Дорога з траси сюди – погана, до водоспаду треба буде пройти ще приблизно 1 км. 18-метровий водоспад штучний. Він спадає зі скелі, у якій є двоповерхова печера. За легендами, у цій печері переховувався Устим Кармалюк. Зверху над скелею є невеличке озеро, що постачає воду до водоспаду. Там можна організувати пікнік. Звели це диво на монастирській кручі десь у XVIII столітті.

Якщо піднятися від підніжжя водоспаду нагору, можна потрапити у Палац Орловських. Його почали будувати у 1788 році. До нині палац зберігся досить добре, однак потрапити всередину зараз не можна. На території розташований величезний парк, 25-метрова водонапірна вежа, залишки кам’яного муру, міст, питне джерело та два ставки.

Маєток у Маліївцях / фото ZAXID.NET

Зовсім недалеко від Маліївець, у селі Лисець, розташований водоспад «Бурбун». Із висоти 5 м він спадає у каньйон річки Бобрівка, утворюючи невелике озеро з блакитною водою. Навколо каньйону можна влаштувати пікнік або переночувати з наметом.

Водоспад Бурбун / фото ZAXID.NET

Сатанів

Сатанів / фото Вікіпедії

Це селище неподалік тернопільської траси також варто відвідати на Хмельниччині. У смт є декілька санаторіїв, штучний водоспад та низка історичних споруд, зокрема повністю реконструйована синагога, замок XIV—XVI століття та міська брама.

Сатанівський замок збудували на березі річки Збруч для захисту населення від набігів татар у V ст. У наш час від замку залишилися три кутові вежі та одна кругла, яка стоїть окремо, а також деякі частини стін фортеці.

Одна з найстаріших синагог у Європі оборонного типу також розташована у Сатанові. У 2014 році її капітально відремонтували й зараз вона відкрита для відвідувачів. Синагога розташована неподалік давної в'їзної брами, від якої до наших днів лишилися лише руїни.

Також у Сатанові є багато курортів із мінеральними водами, озерами й штучними водоспадами.