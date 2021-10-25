Анонсове зображення першої моделі електромобіля Huawei

Китайський виробник електроніки Huawey вже торгує гібридними автомобілями та має певний успіх у цьому, тож оголосила про створення самостійного автомобільного бренду з лінійкою власних електрокарів.

В анонсі Huawei згадується 11 електромобілів різних типів, але усі вони будуть представляти вищий ціновий сегмент авто. Перший електромобіль Huawei під кодовою назвою E11 обіцяють представити до кінця цього року. Назва автомобільної марки поки не оголошена.

Майбутні електромобілі Huawei розробляються спільно з партнерами – автовиробником Changan Automobile та постачальником інтелектуальних продуктів Ningde. Крім кодової назви про майбутній автомобіль Huawei зараз відомо лише те, що він буде електричним кросовером з трьома рядами сидінь.

Услід за ним на ринок повинні вийти ще десять моделей протягом наступних трьох років. Номенклатура позначення першої моделі натякає на те, що вона може бути флагманом лінійки, а отже найбільшим з автомобілів Huawei. Усі електрокари використовуватимуть одну платформу, це будуть купе, позашляховики та компактні кросовери, седан, хетчбек, мінівен тощо.

Та ж електрична платформа також стане основою для нової лінійки автомобілів компанії Changan, яка також хоче випускати електромобілі класу бізнес та люкс. Перший з автомобілів Changan на партнерській конференції навіть показали повністю, позначивши як концепт C385.

Майбутній електромобіль Huawei