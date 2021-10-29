Майже усі пацієнти реанімаційного відділення не сприймали серйозно цю хворобу

Рівненська центральна міська лікарня розмістила на своїй сторінці на Facebook відео з реанімаційного відділення, пацієнти якого закликали вакцинуватися. Усі вони не були щеплені від коронавірусу.

У реанімаційному відділенні Рівненської центральної міської лікарні для коронавірусних хворих виділено 20 ліжок, 20 апаратів ШВЛ, і усі вони зайняті хворими. «Мені стало важко дихати, і я став задихатися. Думав, що то дрібниці, але якби мене в реанімацію не перевели, мабуть, вже помер би. Вакцинуйтеся, не бійтеся, не слухайте всіляких дурниць. Тому що це ваше життя», — каже пацієнт з реанімації.

Інший хворий 22 дні перебував на апараті штучної вентиляції легень. У його горлі була трубка, тому він поки не може самостійно говорити. У відповідь на запитання, чи був вакцинований, киває заперечно. Але вважає, що це треба зробити.

«Я дуже рідко хворів. Коли заразився коронавірусом, лікувався вдома. Потім почалася задишка. Тепер я в реанімації. І всім рекомендую вакцинуватися», — радить інший пацієнт відділення.

«У мене тяжке аутоімунне захворювання, я вживаю гормон, при якому вакцинація протипоказана. Але усі мої рідні, близькі та друзі вакциновані, і правильно зробили. Усі ці інтернетні фейки – то дурниці. Це твоє життя, і воно одне. Сьогодні ти дихаєш, а завтра ні. І все», – поділилася пацієнтка.

За словами заступника головного лікаря з хірургічної допомоги міської лікарні Ігоря Дундюка, раніше у міській лікарні була найнижча смертність від коронавірусу. «Ми навчилися успішно лікувати хворих, і у нашу лікарню приїздили з інших міст переймати досвід. Прикро, що тепер у нас щодня помирають люди, навіть молоді, яким по 35-37 років», – розповів ZAXID.NET Ігор Дундюк.

Він також повідомив, що на 29 жовтня у лікарні практично не залишилося вільних місць і також закликав усіх вакцинуватися, аби не померти від хвороби.

Нагадаємо, у жовтні епідемічна ситуація у Рівненській області стрімко погіршилася і щодо нововиявлених хворих, і щодо кількості людей, які помирають щодоби. 28 жовтня в області уперше від початку пандемії зафіксовано понад 1 тис. хворих за добу, 14 людей померли. У лікарнях області для хворих розгортають додаткові ліжка. Разом з тим в області щодня зростає кількість вакцинованих від Covid-19.