У власності рятувальника є шість об'єктів нерухомості

Начальник головного управління ДСНС України в Тернопільській області Ігор Михальчук опублікував декларацію про доходи за 2025 рік. За даними документа, керівник рятувальної служби готівкою вдома зберігає понад 2 млн грн. 53-річного Ігоря Михальчука на посаду начальника ДСНС Тернопільщини призначили у червні 2025 року. Він перевівся з Рівненської області, де працював заступником керівника рятувальної служби.

У декларації за 2025 рік Ігор Михальчук зазначив сім об’єктів нерухомості. Практично усі зареєстровані у Рівненській області. Це квартира площею понад 70 м², якою він володіє спільно з дружиною Катериною Михальчук та донькою Надією. У власності Ігоря Михальчука також є ще одна квартира площею 58 м², гараж площею 21 м², житловий будинок площею понад 100 м² та дві земельні ділянки загальною площею 1216 м². Уся нерухомість розташована у Рівному. У Тернополі головний рятувальник безплатно користується квартирою, яка не є його власністю і належить Миколі Малику.

У Ігоря Михальчука є автомобіль Škoda Oktavia A5 2012 року випуску. Належить транспорт родичці рятувальника – Раїсі Михальчук.

За 2025 рік керівник ДСНС Тернопільщини отримав понад 1 млн 39 тис. грн зарплати – майже 400 тис. грн з управління ДСНС Рівненської області (до червня 2025 року він працював на Рівненщині) та 639 тис. грн від управління ДСНС Тернопільщини. Також він задекларував субсидію в розмірі понад 22 тис. грн. Про доходи своїх рідних в декларації Ігор Михальчук не зазначив. Головний рятувальник також вказав, що тримає готівку – це 2,1 млн грн. Додамо, що це на 500 тис. грн більше, а ніж він задекларував торік.

Додамо, що Ігоря Михальчука призначили на посаду керівника Служби порятунку влітку 2025 року. До нього на посаді керівника головного управління ДСНС в Тернопільській області перебував Віктор Маслей. Він керував службою понад 10 років.