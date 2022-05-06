За даними західних спецслужб, Росія має намір оголосити Україні повноцінну війну 9 травня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Такі розмови, ми розуміємо, що є, такі можливості обговорюють у вищому політичному керівництві. Чи станеться це – дивитимемося», – заявив прем'єр-міністр на брифінгу в Києві у п’ятницю, 6 травня, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Шмигаль додав, що в разі здійснення такого сценарію це стане ще одним підтвердженням, що Росія оголосила війну цивілізованому демократичному світу.

«Україна відстоюватиме свою свободу, свою територію, свій суверенітет, життя наших сімей і нашу землю. У будь-якому разі ми боротимемося до повної перемоги над окупантом», – наголосив він.

Нагадаємо, що Росія з 24 лютого веде повномасштабну війну проти України, називаючи це «спецоперацією». Водночас загальної мобілізації населення на війну проти українців Кремль ще не оголошував.

За час повномасштабного вторгнення в Україну, Росія вже окупувала більшу частину Херсонщини, а також деякі території в Запорізькій і Харківській областях. Також Росія знищує підконтрольні Україні території Донеччини та Луганщини. По тих регіонах, де бойові дії не ведуться, Росія випускає крилаті ракети, руйнуючи, тим самим, цивільну інфраструктуру і житлові будинки.

За час цієї війни вже загинули понад 22 тис. мирних жителів, водночас Росія втратила приблизно 25 тис. військових і значну кількість техніки, зокрема, 199 літаків. Водночас влада держави-терористки своїх втрат в Україні не визнає.