Іноземні власники ТРЦ «Victoria Gardens» звертаються до НАБУ та ФБР щодо рейдерства в Україні

Затриманий ініціатор рейдерства ТРЦ «Victoria Gardens» Айтач Оджаклі може вийти на свободу під заставу. Тим часом справи щодо рейдерських захоплень ТРЦ «зависли» у Генпрокуратурі.

Вчора, 20 грудня, у Залізничному районному суді Львова вирішувалось питання застосування запобіжного заходу Айтачу Оджаклі, який підозрюється у заволодінні коштами ТОВ «Фенікс-Капітал» на загальну суму більше 8 мільйонів гривень.

Екс-директора ТОВ «Фенікс-Капітал» Оджаклі Айтача затримали 19 грудня у Києві та доставили до Львова. Йому повідомили про підозру у розкраданні майна ТОВ «Фенікс-Капітал» та ТРК «Victoria Gardens» на суму понад 8 мільйонів гривень. Оджаклі Айтач є фігурантом у скандальній справі рейдерського захоплення найбільшого у західному регіоні України торгово-розважального комплексу «Вікторія Гарденс», власником якого є ТОВ «Фенікс-Капітал», а бенефіціарним власником – іноземна компанія «Глобкон Лімітед» (Англія та Уельс), яку заснували громадяни Туреччини Бураком Башлілару та Хазінедароглом Юміт Сюлейманом.

Суд тривав понад п'ять годин, а на його початок очікували близько шести годин. Під час судового засідання журналісти зафіксували з боку охоронця Оджаклі Айтача факт перешкоджання професійної діяльності, а саме охоронець намагався не допустити журналістів до залу, де відбувалось судове засідання, в момент зачитування рішення суду.

Як часто буває у таких випадках, у підозрюваного, під час судового засідання, загострилось захворювання серця, і тому до нього викликали бригаду ШМД. Однак, після медичного обстеження лікарі не знайшли підстав для невідкладної госпіталізації, втім, як і протипоказань до участі у судовому засіданні. А якщо, взагалі, повернутися до спроби силового захоплення ТРК, то тоді Оджаклі Айтач був цілком здоровим. Можливо, цьому сприяла присутність поруч з ним чоловіків спортивної зовнішності, які своїм зовнішнім виглядом, напевне, навіювали йому солодку впевненість в успішності рейду.

З огляду на тяжкість злочину та розмір завданої шкоди, обвинувачення наполягало на застосуванні до Оджаклі Айтача запобіжного заходу у вигляді взяття під вартою із можливістю застосування застави у розмірі 8 мільйонів гривень. Застава у вказаному розмірі гарантувала б потерпілій стороні реальну можливість відшкодувати завдану злочином шкоду, однак суд вирішив інакше.

Так, за результатами розгляду клопотання слідчим суддею Залізничного районного суду міста Львова Дмитром Боровковим Оджаклі Айтачу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у розмірі 240 тисяч гривень

Чи справедливим є таке судове рішення? Щодо цього, мабуть, будуть різні позиції та думки. Але, факт залишається фактом, у нашій країні особа, яку підозрюють у розкраданні чужого майна на мільйони гривень, може заплатити символічну, порівняно із розміром завданої шкоди, заставу, та спокійно вийти на волю. При чому, у разі ухилення такої особи від кримінальної відповідальності, потерпілій стороні доведеться примиритися із тим, що їй так і не відшкодують завданої шкоди.

Цікавим є також той факт, що правоохоронним органами усіляко гальмується розслідування кримінальних проваджень за фактами рейдерських захоплень ТРК, у яких фігурує Оджаклі Айтач. Із достовірних джерел відомо, що справу, яку порушили за фактом рейдерського захоплення у червні 2017 року, витребувала Генеральна прокуратура України нібито для вивчення, яке, однак, триває вже другий місяць. Саме через це досудове розслідування у справі не проводиться взагалі.

Також Генеральна прокуратура України витребувала й кримінальне провадження за фактом другого рейдерського захоплення, а також провадження за фактом подання підроблених документів для вчинення реєстраційних дій щодо ТОВ «Фенікс-Капітал». Таким чином, усі кримінальні провадження, які стосуються спроб рейдерського захоплення ТРК, уже тривалий час не розслідуються, оскільки перебувають у Генеральній прокуратурі України. Зважаючи на період часу, впродовж якого здійснюється їх вивчення, можна вже передбачити, що до органів досудового розслідування вони вже не повернуться.

Можна собі подумати, що певні посадові особи в Генеральній прокуратурі України не бажають швидкого і повного розслідування вказаних кримінальних правопорушень, оскільки використовують надані їм законодавством повноваження для його затягування.

Ходять чутки, що кримінальне провадження щодо Оджаклі Айтача за фактом заволодіння грошима ТОВ «Фенікс-Капітал» на суму більше 8 мільйонів гривень також поїде до Генеральної прокуратури. У такому разі, чи варто сподіватися на хоч якийсь результат, взагалі, невідомо.

Натомість реакція правоохоронних органів Турецької Республіки була більш оперативною. Оскільки підроблення офіційних документів відбувалося саме на території Туреччини, то там також порушили кримінальне провадження, в межах якого, вже затримали спільників Оджаклі Айтача, а також отримали дозвіл на затримання й Айтача.

Слід зазначити, що іноземні інвестори домоглись визнання у судовому порядку недійсними документів, на підставі яких рейдери внесли неправдиві відомості до ЄДР.

Однак, як бачимо, притягати до кримінальної відповідальності винних українські правоохоронні органи не поспішають. Також ходить поголос, що Оджаклі Айтач має покровителів й на рівні Генеральної прокуратури України та центрального апарату Служби Безпеки України.

Така ситуація обурює іноземних інвесторів, яким, вочевидь, не можуть зрозуміти таку позицію державних інституцій, які майже відверто протекціонують рейдерство. Неодноразові звернення до компетентних державних органів в Україні не принесли жодного результату, і тому, зважаючи на це, власники іноземної компанії «Глобкон Лімітед» вирішили звернутися до НАБУ та постійного представника ФБР (США) у Національному антикорупційному бюро України із заявою про розслідування відомих їм фактів корупції з боку високопосадових осіб Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України, які перешкоджають діяльності інвесторів.

А тут варто нагадати, що Меморандум від 29.06.2017 про взаєморозуміння між НАБУ та ФБР регламентує засади співпраці вказаних органів, зокрема, у розслідуваннях, які пов'язані з хабарництвом та корупцією високопосадовців України.