Інструктори з Великої Британії почали готувати українських військових правоохоронців

Іноземні інструктори співпрацюють з Міноборони в рамках операції «Орбітал»

Впродовж 2 тижнів інструктори з Великої Британії тренуватимуть понад 30 українських правоохоронців. Навчання відбудеться на базі Навчального центру Військової служби правопорядку ЗСУ. Про це у вівторок, 9 січня, повідомили в Міністерстві оборони України.

У відомстві зазначили, що більш ніж 30 слухачів «вдосконалюватимуть професійну майстерність, здобувати нові знання та навички з ведення оборонних дій у міських умовах і протидії саморобним вибуховим пристроям».

«Наші військовослужбовці отримали великий досвід здійснення професійної діяльності в зоні проведення антитерористичної операції, і я переконаний, що в них є чим поділитися з нашими міжнародними партнерами», – розповів начальник Центру майор Олег Керницький.

Фото Міноборони

Зазначимо, що іноземні інструктори співпрацюють з Міноборони в рамках операції «Орбітал» і вже провели декілька різнопланових тренінгів і курсів для українських військовослужбовців.

Як інформував ZAXID.NET, раніше в Міноборони розробили законопроект про військову поліцію.