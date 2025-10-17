Оля Нестерко зі Львівщини посіла третє місце у фіналі Національного відбору на дитяче «Євробачення-2025». Дівчинка проживає у дитячому будинку сімейного типу, що в селі Потелич. Її мама-вихователька — сестра Віталія.

10-річна Оля Нестерко зі Львівщини цьогоріч потрапила до фіналу Нацвідбору на дитяче «Євробачення-2025». Там вона посіла третє місце. Дівчинка каже – це була її мрія, а диплом про участь – тепер найцінніша нагорода.

«Це мій найулюбленіший диплом, тому що це мій найулюбленіший конкурс», – зазначила дівчинка.



Попри юний вік нагород в Олі чимало. Адже вона з п’яти років бере участь не лише в українських, а й в іноземних конкурсах.



«Я маю дуже багато нагород. Це і медалі, і кубки. Медалей є приблизно 50, кубків також багато, але ми ще не встигли порахувати», – додала Оля.



Пісня «Зозуля», яку заспівала Оля на Нацвідборі, має глибокі сенси.



«Мені написала пісню Світлана Тарабарова. Це пісня про пошуки рідних, які живуть у нашому серці, але не поруч. Пісня про підтримку тих, кого ми любимо, ця пісня про те, що не можна губити свій спів, навіть якщо у польоті важко», – наголосила Оля.



Співати дівчинка розпочала ще у ранньому віці, це – окрема історія.

«У мене є цікавий факт. Я до трьох з половиною років не розмовляла і не співала. Але я дуже любила свято Миколая. І на одному святі Миколая я почала не говорити, а співати», – пригадала дівчинка.



Відтоді, дівчинка жартуючи каже, вона співає завжди й скрізь.

«Співати – це мій спокій, коли я співаю, я зраз себе заспокоюю. Коли є складна ситуація – я пробую в душі співати, щоб себе заспокоїти», – сказала юна співачка.



Оля Нестерко є вихованкою дитячого будинку сімейного типу «Писанка», що в селі Потелич. Під опіку сестри Віталії вона потрапила у сім місяців. Тут вже перебували її дві старші сестрички та братик.

«Вона була дуже емоційна, дуже багато енергії в неї було. Коли десь чула музику, вона починала танцювати, дуже рухи в неї злагоджені були. З п'яти років вона займається вокалом і грає на фортепіано, гімнастикою займалася, танцями, тобто вона така всебічно розвинена, дуже гарно малює», – розповіла мама-вихователька сестра Віталія.



Сестра Віталія опікується дітьми сиротами й позбавленими батьківського піклування вже 13 років. Каже – намагається розвивати таланти у всіх своїх дітях.



«Дітки приходять у різному віці. Є маленькі, є старші, але я намагаюся розгледіти в них, до чого є потяг, дари й таланти. І так скеровувати», – зазначила сестра Віталія.

Також сестра Віталія переконана, що саме велика любов здатна породити ще більшу любов.

«З власного досвіду бачу і знаю, що дітки дуже гарні і не можна сказати, що погані гени повторються за батьками. Як ми вкладаємо, що даємо дітям, вони це все приймають і цим живуть», – наголосила мама-вихователька.



Вихованка сестри Віталії не лише співає, а й пише власні пісні. Дві вже завершила, третя – в роботі. Одна з них – про війну.