Затриманому загрожує довічне ув'язнення

Співробітники Служби безпеки України викрили у Києві ІТ-фахівця енергетичної компанії, який передавав російській ФСБ дані для атак на критичну інфраструктуру. Про це у п’ятницю, 26 вересня, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідчих, росіяни завербували чоловіка за допомогою підозрюваного у держзраді родича, який раніше очолював нині заборонену проросійську партію, а зараз працює на російську ФСБ на лівобережжі Херсонщини.

За завданням окупантів, айтівець мав передати ФСБ координати технологічних сховищ спеціалізованих даних, що забезпечують безперебійну роботу енергетичної системи України.

«Також ворог сподівався отримати від крота геолокації газотурбінних генераторів, які встановили для альтернативного енергозабезпечення киян у разі пошкодження росіянами столичних електропідстанцій», – йдеться у повідомленні.

СБУ вчасно викрила та затримала російського агента. У смартфоні затриманого слідчі виявили докази співпраці з російською спецслужбою. Йому оголосили підозру у державній зраді, що вчинене в умовах воєнного стану. Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення та конфіскація майна.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року СБУ викрила посадовця НЕК «Укренерго» на виправдовуванні воєнних злочинів Росії. Чоловік закликав до знищення українців та вихваляв російські удари по Україні.