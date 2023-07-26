Італія стала 29 країною, яка визнала Голодомор

Сенат Італії підтримав постанову про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомив у середу, 26 липня, голова міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Я вдячний Сенату Італії за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Цей важливий крок відновлює історичну справедливість, вшановує мільйони жертв і застерігає майбутні покоління від злочину геноциду», – повідомив Дмитро Кулеба.

За прийняття постанови проголосувало 130 депутатів Сенату. Жоден з них не виступив проти, четверо утрималися.

Італія стала 29 країною світу, яка визнала Голодомор геноцидом. 7 липня 2023 року Голодомор визнав парламент Нідерландів, а раніше, 20 червня – Словаччина.

Також за визнання Голодомору проголосували Європарламент та Балтійська Асамблея.