У вівторок, 20 червня, парламент Словаччини визнав Голодомор геноцидом українського народу. Про це повідомляє місцевий портал SITA.

Автори резолюції наголосили, що в контексті нинішньої війни Росії проти України, в якій Росія хоче знищити українську національну ідентичність і знову фізично ліквідувати українців як націю, необхідно чітко вказати на минулі дії Росії і зробити все можливе, щоб подібні дії ніколи не повторилися ні в Україні, ні в будь-якій іншій країні світу.

«Голод в Україні є, разом з Голокостом, найтрагічнішою подією проти людства на європейському континенті. Він спричинив смерть мільйонів українців та українок і був цинічно спланований та жорстоко здійснений радянським режимом з метою впровадження радянської політики колективізації сільського господарства та придушення українського населення та його національної ідентичності», – зазначають словацькі депутати.

Таким чином, парламент Словаччини визнав Голодомор, тобто штучно викликаний голод в Україні у 1932-1933 роках, спричинений цілеспрямованою політикою радянського режиму на чолі з Йосипом Сталіним, геноцидом українського народу, оскільки він був вчинений з наміром знищити групу людей шляхом нав'язування їм таких умов життя, які були розраховані на їхнє фізичне знищення.

Президент Володимир Зеленський уже подякував парламенту Словаччини за ухвалену резолюцію.

«Вдячний парламенту Словаччини за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Своєчасне рішення, вагомий внесок у відновлення історичної справедливості та вшанування мільйонів невинних жертв», – повідомив Зеленський.

Словаччина стала стала 32 країною, яка визнала Голодомор геноцидом українського народу. Наприкінці 2022 року Європарламент визнав Голодомор геноцидом та засудив дії, які призвели до смерті мільйонів українців.