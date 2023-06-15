Хорватія стала 31 країною, яка офіційно визнала Голодомор геноцидом

Хорватія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомив прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленткович у четвер, 15 червня, пише видання Nova.

Пропозицію визнати український Голодомор геноцидом висунули партії хорватського уряду. За словами представника МЗС Хорватії Зденка Лучича, декларація про Голодомор 1932-1933 років визначає його як насильницький голод, який був навмисно організований комуністичним сталінським режимом в Україні.

«Ми підтримуємо ініціативу, висунуту партіями в хорватському парламенті», – заявив Андрей Пленткович.

Зазначимо, Хорватія стала 31 країною, яка визнала Голодомор геноцидом українського народу. Наприкінці 2022 року Європарламент визнав Голодомор геноцидом та засудив дії, які призвели до смерті мільйонів українців.