Палата представників Нідерландів визнала Голодомор геноцидом українців
На рішення представників парламенту відреагував Володимир Зеленський, подякувавши країні за підтримку
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Нижня палата представників Нідерландів визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 7 липня, подякувавши за підтримку.
Президент привітав рішення палати представників визнати Голодомор геноцидом, зазначивши, що такий крок є важливою передумовою для запобігання таким трагедіям.
«Вітаю визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами – це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів. Вдячний Нідерландам за сильну та комплексну підтримку України в нашій боротьбі за майбутнє України та всього вільного світу», – повідомив Володимир Зеленський.
На рішення палати представників також відреагував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який подякував Нідерландам за тверду позицію. Міністр МЗС підкреслив, що таке рішення є важливим кроком у встановленні історичної правди.
Зазначимо, Нідерланди стали 28 країною світу, яка визнала Голодомор геноцидом українців. 20 червня 2023 року Голодомор визнала Словаччина, а за кілька днів до неї – Хорватія.