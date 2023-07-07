Нідерланди стали 28 країною, яка визнала Голодомор геноцидом

Нижня палата представників Нідерландів визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 7 липня, подякувавши за підтримку.

Президент привітав рішення палати представників визнати Голодомор геноцидом, зазначивши, що такий крок є важливою передумовою для запобігання таким трагедіям.

«Вітаю визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами – це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів. Вдячний Нідерландам за сильну та комплексну підтримку України в нашій боротьбі за майбутнє України та всього вільного світу», – повідомив Володимир Зеленський.

На рішення палати представників також відреагував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який подякував Нідерландам за тверду позицію. Міністр МЗС підкреслив, що таке рішення є важливим кроком у встановленні історичної правди.

Зазначимо, Нідерланди стали 28 країною світу, яка визнала Голодомор геноцидом українців. 20 червня 2023 року Голодомор визнала Словаччина, а за кілька днів до неї – Хорватія.