Кабінет міністрів України запропонував Верховній Раді збільшити граничну чисельність штату Національного антикорупційного бюро (НАБУ) із 700 до 1000 людей, а також розширити повноваження Національного антикорупційного бюро (НАЗК). Про це у вівторок, 14 листопада, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, схвалено проект закону «Про внесення змін до закону «Про Національне антикорупційне бюро України» щодо посилення інституційної спроможності НАБУ». Ним пропонується збільшити граничну чисельність штату Національного антикорупційного бюро України з 700 до 1000 осіб, передбачивши збільшення кількості осіб начальницького складу із 500 до 750 осіб.

Водночас враховуючи обмеженість фінансування в умовах воєнного стану, зазначені норми пропонується реалізувати, передбачивши в прикінцевих і перехідних положеннях документа можливість поетапного проведення конкурсів на заміщення додаткових вакантних посад.

Другий проект дозволяє НАЗК повторно перевіряти активи і майно чиновників, яке ті придбали до призначення на держпосаду.

Необхідність таких законів прописана у вимогах Єврокомісії для початку переговорів з Україною про вступ до ЄС. Тепер уряд має подати їх до парламенту, а нардепи – ухвалити.