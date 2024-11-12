Статус «працездатності» визначатиме незалежний експерт

Кабінет міністрів схвалив два законопроєкти, що передбачають призначення соціальних виплат з урахуванням оцінки стану працездатності громадян. Це є частиною реформи з ліквідації медико-соціальних експертних комісій (МСЕКів). Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 12 листопада.

За словами прем’єра, раніше Кабінет міністрів спрямував до парламенту проєкт закону, що встановлює алгоритм оцінювання повсякденного функціонування людини. А на засіданні 12 листопада уряд схвалив два законопроєкти, що регламентують соціальні послуги та страхові виплати.

«Виплати будуть залежати від оцінки стану працездатності. Їхній розмір для людей з повною стійкою втратою працездатності, порівняно з теперішнім, суттєво зросте. А для людей із частковою стійкою втратою працездатності держава компенсує різницю в зарплаті, яку особа мала до страхового випадку і після повернення на роботу», – сказав Денис Шмигаль.

Окрім цього, зміни передбачають збільшення терміну оплачуваного лікування та реабілітації з чотирьох місяців до півтора року і захищають людину від звільнення на весь період лікування.

Глава уряду також нагадав, що нова система, яка змінить МСЕК, буде цифровізована та націлена на максимальну реабілітацію людини, повернення до активного життя та адаптацію робочого місця під її потреби.

Лікарі-практики у багатопрофільних лікарнях в складі експертних команд об’єктивно оцінять стан пацієнта та його реальні потреби для відновлення. За словами Дениса Шмигаля, будуть доступні опції дистанційної, заочної та виїзної оцінки. При цьому процес буде цифровізовано: в електронній системі будуть фіксуватись усі дії, кроки й документи задля мінімізації корупційних ризиків. А статистика щодо команд, їхньої діяльності, рішень та черг буде доступна онлайн для громадян.



«Ми прагнемо досягти європейських стандартів ефективної реабілітації, де близько половини людей після хвороб або травм знову ведуть активний спосіб життя. При цьому статус інвалідності зберігається. Він передбачає право на соціальні послуги, реабілітацію, пільги та підтримку в працевлаштуванні. Для тих, хто вже має інвалідність, ситуація не зміниться», – підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні замість МСЕКів запрацюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини. Рішення про ліквідацію МСЕК відбулося на тлі викриття масштабних корупційних схем у низці обласних медико-соціальних експертних комісій.

У МОЗ повідомили, що експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини працюватимуть у багатопрофільних потужних медзакладах. Нова система буде цифровізованою, що запобігатиме корупції та іншим зловживанням.