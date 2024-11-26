Уряд виділив 200 млн грн на будівництво фортифікацій на Запоріжжі

Кабінет міністрів перерозподілив гроші з резервного фонду та виділив 200 млн грн на будівництво фортифікаційних споруд у Запорізькій області. Про це у вівторок, 26 листопада, повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Як розповів Тарас Мельничук, уряд перерозподілив з резервного фонду державного бюджету 258 млн 230,352 тис. грн, які виділялись Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Тернопільській, Чернівецькій та Черкаській обласним військовим адміністраціям. З них 203 млн 349 тис. грн уряд спрямував Запорізькій ОВА на будівництво фортифікаційних споруд.

«Різницю між потребою Запорізької ОВА та фактично вивільненими грошима в сумі 54 млн 881,165 тис. грн повернуто до резервного фонду державного бюджету», – повідомив Тарас Мельничук.

Додамо, що 24 листопада щотижневик The Economist з посиланням на українську розвідку повідомляв, що росіяни, ймовірно, готуються до штурму Запоріжжя. Тому у регіоні будують фортифікації.

Нагадаємо, у січні 2024 року Кабмін виділив рекордні 17,5 млрд грн на облаштування оборонних рубежів. До цього уряд виділив на будівництво фортифікацій 2,5 млрд грн з резервного фонду. До слова, у липні 2024 року Генштаб ЗСУ повідомляв, що протяжність усієї лінії фронту становить понад 3 тис. км, а лінія активних бойових дій – понад 970 км.