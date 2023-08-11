Поправки до правил внесли, щоб уникнути несправедливості щодо членів родин загиблих в АТО

Кабінет міністрів України за ініціативи міністерства ветеранів зняв обмеження на виїзд за кордон осіб, чиї рідні загинули або пропали безвісти під час участі в антитерористичній операції (АТО). Про це повідомили у п'ятницю, 11 серпня, у прес-службі Мінветеранів.

Зміни до правил про перетин державного кордону внесли на пленарному засіданні уряду 11 серпня. Раніше виїжджати за кордон могли тільки родичі загиблих чи зниклих ветеранів, які брали участь у військових діях на Донеччині та Луганщині з 2018 року.

«Військовозобов’язані громадяни, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в АТО, зможуть перетинати державний кордон України у період дії воєнного стану. Це зроблено, аби уникнути несправедливого обмеження прав членів сімей осіб, які загинули (зникли безвісти) під час безпосередньої участі в АТО (з початку збройної агресії у 2014 році до 30 квітня 2018 року)», – повідомили у прес-службі Мінветеранів.

Водночас дія чинних правил не буде поширюватися на військовозобов’язаних громадян, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в АТО.

До слова, 11 серпня Кабінет міністрів змінив порядок та розмір виплат військовим. Зокрема, уряд повернув доплати у 30 тис. грн, передбачив виплати для поранених бійців, а також інструкторів, курсантів та строковиків. Перелік військових, які можуть отримати доплати до 100 тис. грн, можна переглянути тут.