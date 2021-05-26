Кабмін готує нові санкції проти 11 російських акторів і співаків
Фігурантам списку заборонять в'їзд на територію України
Кабінет міністрів України має намір ввести санкції за відвідування окупованого Криму ще проти 11 російських акторів і співаків. Відповідний документ, який оприлюднили на урядовому порталі, винесуть на розгляд під час засідання уряду 26-го травня.
Так, до санкційного списку потраплять російські актори:
- Олексій Чадов;
- Олександр Петров;
- Володимир Вдовиченков;
- Жанна Еппле;
- Ольга Кабо;
- Дмитро Орлов;
- Євген Пронін;
- Євген Стичкін;
- Павло Трубінер.
Також під санкції потраплять музиканти:
- Ярослав Сумишевський;
- Анастасія Сланевська («Слава»).
Також повідомляється, що всі вони брали участь у публічних заходах у Криму або були на зніманнях. Фігурантам списку заборонять в'їзд на територію України. Водночас ці санкції ще має затвердити Рада національної безпеки та оборони.
Крім того, Україна попросить країни Євросоюзу, США і Канади ввести аналогічні санкції.
Нагадаємо, що 14 травня Рада національної безпеки і оборони ввела персональні санкції проти 557 «злодіїв у законі» та 111 іноземців, які є кримінальними авторитетами.