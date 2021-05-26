Санкції проти Росії

Кабінет міністрів України має намір ввести санкції за відвідування окупованого Криму ще проти 11 російських акторів і співаків. Відповідний документ, який оприлюднили на урядовому порталі, винесуть на розгляд під час засідання уряду 26-го травня.

Так, до санкційного списку потраплять російські актори:

Олексій Чадов;

Олександр Петров;

Володимир Вдовиченков;

Жанна Еппле;

Ольга Кабо;

Дмитро Орлов;

Євген Пронін;

Євген Стичкін;

Павло Трубінер.

Також під санкції потраплять музиканти:

Ярослав Сумишевський;

Анастасія Сланевська («Слава»).

Також повідомляється, що всі вони брали участь у публічних заходах у Криму або були на зніманнях. Фігурантам списку заборонять в'їзд на територію України. Водночас ці санкції ще має затвердити Рада національної безпеки та оборони.

Крім того, Україна попросить країни Євросоюзу, США і Канади ввести аналогічні санкції.

Нагадаємо, що 14 травня Рада національної безпеки і оборони ввела персональні санкції проти 557 «злодіїв у законі» та 111 іноземців, які є кримінальними авторитетами.