Іван Вигівський досі керував НПУ у статусі виконувача обов'язків

Кабінет міністрів України на своєму засіданні у п’ятницю, 14 липня, призначив Івана Вигівського головою Національної поліції України. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Призначено Вигівського Івана Михайловича Головою Національної поліції України», – зазначив він у Telegram.

Вигівський із 20 січня був тимчасово виконуючим обов'язки голови Нацполіції, до цього очолював управління НП у Києві. Раніше Нацполіцією керував Ігор Клименко, який 7 лютого був призначений на посаду міністра внутрішніх справ.

Хто такий Іван Вигівський

Іван Вигівський – генерал поліції 3-го рангу. Народився 26 березня 1980 року в Житомирській області. Працював слідчим, а згодом начальником Очаківського міськрайонного відділу управління МВС у Миколаївській області, заступником начальника Головного управління та начальником ГУ Нацполіції у Полтавській області. З 11 серпня 2021 року був начальником Головного управління Національної поліції у місті Києві.